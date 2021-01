Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 25 gennaio: 420 morti e 8.561 nuovi positivi. Risalgono i ricoverati

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 25 gennaio del Ministero della Salute. Mentre il Governo è sempre più in bilico e monta la nuova polemica sulla zona rossa in Lombardia, i dati di oggi sui contagi sono confortanti, sebbene come ogni lunedì i numeri siano segnati dal calo dei tamponi del weekend. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 8.561 con 143.116 tamponi (ieri erano stati 11.629 con 216.211 tamponi). 420 i morti (ieri erano stati 299).Con 15.787 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 491.630, 7.648 in meno rispetto a ieri quando c’era stato un incremento di 444 unità. Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall’inizio della pandemia sale a 85.881. Dei 420 morti di oggi 76 vengono dall’Emilia Romagna, 66 dalla Siclia, 46 dalla Lombardia, 43 dal Veneto, 40 dal Lazio, 32 dalla Puglia, 21 dal Piemonte e 20 dalla Campania. La Regione più colpita oggi è la Lombardia con 1.484 nuovi positivi, seguita dall’Emilia Romagna con 1.164: sono le uniche due regioni oltre i mille casi oggi. Sono invece sei le regioni con meno di cento casi: si tratta di Basilicata (71), Abruzzo (69), Umbria (66), Molise (39), provincia di Trento (32) e Valle d’Aosta (8).Il totale dei casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.475.372, di cui 85.881 morti e 1.897.861 dimessi e guariti, 15.787 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 491.630, ieri erano 499.278, un calo di 7.648 unità. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 31.077.151, mentre il totale delle persone testate è di 16.494.329. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati oggi sono 143.116 (ieri erano stati 216.211).Del totale dei positivi sono 467.785 quelli in isolamento domiciliare (-7.784), 21.424 ricoverati in altri reparti (+115) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.421 (+21) di cui 407 in Lombardia (+2), 287 nel Lazio (+1), 284 in Veneto (-2), 227 in Sicilia (dato invariato), 222 in Emilia Romagna (+3), 169 in Puglia (+4) e 163 in Piemonte (+7). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 150 (+30 rispetto a ieri): il dato peggiore è del Veneto (23), seguito da Lombardia (19), Puglia (16), Lazio (14), Emilia Romagna (12), Piemonte e Sicilia (11)

fonte leggo.it