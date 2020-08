Coronavirus, in Italia contagi ancora in aumento: 1411 nuovi casi e cinque decessi nelle ultime 24 ore

Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi accertati sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri) e sono cinque i nuovi decessi in tutto il paese (otto meno di ieri). In aumento anche i tamponi effettuati: sono 94.024 nelle ultime 24 ore.Gli attuali positivi, in tutta Italia, sono 21.932 (1.179 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.131 (76 in più rispetto al giorno precedente), quelli in terapia intensiva sono 67, due in meno rispetto a ieri. In aumento i pazienti positivi ma senza sintomi o con sintomi lievi, in isolamento domiciliare (1.105 in più per un totale di 20.734). I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 225, per un totale di 206.554 da inizio emergenza.Nessuna regione d’Italia, nelle ultime 24 ore, è risultata a zero contagi.

fonte leggo.it foto web