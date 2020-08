Coronavirus, in Italia 239 nuovi casi e 8 morti nelle ultime 24 ore

Sono 12.456 gli attualmente positivi sul territorio nazionale. Duecentotrentanove in più rispetto a ieri i casi registrati, su un totale di 248.070 contagiati da inizio emergenza. I dati, aggiornati ad oggi della Protezione Civile parlano anche di 8 nuovi decessi, sempre rispetto a ieri.Ma c’è un dato che merita una attenzione particolare: ieri, primo agosto, l’incremento dei casi registrati rispetto al giorno precedente era infatti di 295 unità: oggi, invece, è di 239, come se il contagio avesse “rallentato” la sua corsa. Un paziente in meno è ricoverato in terapia intensiva, 42 oggi rispetto ai 43 di oggi, mentre aumentano i ricoverati con sintomi: 708 rispetto ai 705 dell’ultimo aggiornamento. Aumentano anche i tamponi: 6-916.765 quelli effettuati dall’inizio dell’emergenza ad oggi; 43.296 in più rispetto solo alla giornata di ieri.

fonte adnkronos.com foto web