Coronavirus, in Italia 13 morti e 169 nuovi casi

Sono 13 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 9 decessi registrati ieri. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sale così a 34.967 il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza. In calo, invece, i nuovi contagi: sono 169 in più rispetto a ieri, per un totale di 243.230 casi.Sono 15 le Regioni senza decessi e 10 quelle senza nuovi positivi nelle ultime 24 ore. In Lombardia, la Regione più colpita, rispetto a ieri si sono registrati altri 94 casi e 9 morti. Attualmente i positivi nel Paese sono 13.157 (-22). Le persone ricoverate con sintomi sono 768 (-8), i pazienti in terapia intensiva 65 (-3). In isolamento domiciliare si trovano 12.324 persone. Il totale dei guariti sale a 195.106 (+178).Sono 5.962.744, in totale, i tamponi effettuati con un incremento di 23.933. In totale i casi testati sono 3.582.893.

foto web