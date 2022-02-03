Coronavirus in Ciociaria: tutti i dati dei Comuni

Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore
Registrati due decessi:
Altri Comuni con nuovi casi:
5 CASTRO DEI VOLSCI ESPERIA RIPI SAN DONATO VAL DI COMINO SAN GIORGIO A LIRI SANT’ELIA FIUMERAPIDO
4 CERVARO COLLE SAN MAGNO MOROLO PATRICA
3 ACUTO FONTECHIARI PICO STRANGOLAGALLI VILLA SANTO STEFANO
2 AUSONIA CAMPOLI APPENNINO CASALVIERI COLFELICE GALLINARO POSTA FIBRENO SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO VALLECORSA
1 ACQUAFONDATA ALVITO ARCE CASTELNUOVO PARANO COLLEPARDO PESCOSOLIDO PICINISCO PIGLIO SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’APOLLINARE SANTOPADRE SERRONE SETTEFRATI TREVI NEL LAZIO VALLEROTONDA VICALVI VICO NEL LAZIO VILLA LATINA