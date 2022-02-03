Coronavirus in Ciociaria: tutti i dati dei Comuni

admin
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Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore IMG_20220203_145743

Registrati due decessi:

Un uomo di 72 anni di Boville Ernica e una donna di 76 anni di Veroli entrambi con pregresse patologie.

Altri Comuni con nuovi casi:

5 CASTRO DEI VOLSCI ESPERIA RIPI SAN DONATO VAL DI COMINO SAN GIORGIO A LIRI SANT’ELIA FIUMERAPIDO

4 CERVARO COLLE SAN MAGNO MOROLO PATRICA

3 ACUTO FONTECHIARI PICO STRANGOLAGALLI VILLA SANTO STEFANO

2 AUSONIA CAMPOLI APPENNINO CASALVIERI COLFELICE GALLINARO POSTA FIBRENO SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO VALLECORSA

1 ACQUAFONDATA ALVITO ARCE CASTELNUOVO PARANO COLLEPARDO PESCOSOLIDO PICINISCO PIGLIO SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’APOLLINARE SANTOPADRE SERRONE SETTEFRATI TREVI NEL LAZIO VALLEROTONDA VICALVI VICO NEL LAZIO VILLA LATINA

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