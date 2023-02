Questi i soli dati a disposizione per la giornata odierna.

Nuovi ricoveri covid: 2

Nuovi ricoveri covid in T. I.: 0

Totali ricoveri Covid: 59

di cui in T. I.: 0

Pazienti in P.S. in attesa di ricovero: 2

Decessi 24h: 3

– Donna di 78 anni residente a Veroli

– uomo di 59 anni residente a Frosinone

– uomo di 79 anni residente a Serrone

Comunicato stampa Direzione Generale ASL Frosinone