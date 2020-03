Il quarto caso di Coronavirus in Ciociaria si è registrato in un giovane operaio di Sora, un 30enne che però sembra aver contratto il virus in un ospedale romano dove è tutt’ ora ricoverato per altre patologie, quindi va esclusa ogni tipo di contaminazione con le persone che abbiano avuto contatti in città con il giovane nei giorni antecedenti al suo ricovero. Queste le dichiarazioni ufficiali degli organi competenti.

