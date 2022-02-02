Coronavirus in Ciociaria: maglia nera a Sora. Tutti i dati

Di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore
Registrati due decessi:
Altri Comuni con nuovi casi:
5 CASTROCIELO CEPRANO PIGLIO PIGNATARO INTERAMNA SAN GIOVANNI INCARICO SANT’APOLLINARE VILLA LATINA VILLA SANTA LUCIA
4 ALVITO AUSONIA CASALATTICO FONTANA LIRI FUMONE SGURGOLA SUPINO
3 ARNARA COLFELICE COLLE SAN MAGNO GIULIANO DI ROMA GUARCINO SAN DONATO VAL DI COMINO TORRE CAJETANI TREVI NEL LAZIO VALLECORSA
2 BROCCOSTELLA CASTRO DEI VOLSCI MOROLO PATRICA PESCOSOLIDO STRANGOLAGALLI TRIVIGLIANO
1 BOVILLE ERNICA CORENO AUSONIO GALLINARO PICINISCO ROCCA D’ARCE SETTEFRATI VALLEMAIO VALLEROTONDA VICALVI VITICUSO