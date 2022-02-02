Coronavirus in Ciociaria: maglia nera a Sora. Tutti i dati

admin
coronavirus ultim_ora
Share on Tumblr

Di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore

IMG_20220202_152538

Registrati due decessi:

Un uomo di 82 anni di Pofi e una donna di 88 anni di Castelnuovo Parano entrambi con pregresse patologie.

Altri Comuni con nuovi casi:

5 CASTROCIELO CEPRANO PIGLIO PIGNATARO INTERAMNA SAN GIOVANNI INCARICO SANT’APOLLINARE VILLA LATINA VILLA SANTA LUCIA      

4 ALVITO AUSONIA CASALATTICO FONTANA LIRI FUMONE SGURGOLA SUPINO            

3 ARNARA COLFELICE COLLE SAN MAGNO GIULIANO DI ROMA GUARCINO SAN DONATO VAL DI COMINO TORRE CAJETANI TREVI NEL LAZIO VALLECORSA            

2 BROCCOSTELLA CASTRO DEI VOLSCI MOROLO PATRICA PESCOSOLIDO STRANGOLAGALLI TRIVIGLIANO

1 BOVILLE ERNICA CORENO AUSONIO GALLINARO PICINISCO ROCCA D’ARCE SETTEFRATI VALLEMAIO VALLEROTONDA VICALVI VITICUSO

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *