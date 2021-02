Coronavirus in Ciociaria, impennata di casi: massima attenzione

Quest’oggi si è verificata una ulteriore impennata del numero dei casi incidenti in Provincia con incremento particolare in alcuni comuni come nell’ultima settimana.

La presenza di varianti del virus (inglese e brasiliana) rende più veloce ed insidioso il contagio.

A tal proposito l’ultima circolare del Ministero della Salute sollecita a prestare particolare attenzione anche ai contatti casuali e non prolungati che possono essere anch’essi a particolare rischio.

Pertanto si raccomanda ancora una volta a tutta la popolazione di osservare le regole basilari di prevenzione rappresentate da distanziamento personale, uso di mascherina, frequente lavaggio mani ed astensione dagli assembramenti e di non sottovalutare questo messaggio.

Anche in famiglia si dovrà prestare la massima attenzione, visto che si sta dimostrando uno degli ambiti più importanti di propagazione dell’epidemia.

COMUNICATO STAMPA ASL FROSINONE