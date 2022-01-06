Coronavirus in Ciociaria, il virus corre senza freni: 1 decesso e oltre 1000 contagi

8 CASALVIERI
7 ARCE, SANT’ELIA FIUMERAPIDO
6 COLLE SAN MAGNO, PATRICA, POFI, SAN DONATO VAL DI COMINO, SERRONE
5 AQUINO, CASTROCIELO, GIULIANO DI ROMA, PIGNATARO INTERAMNA, SGURGOLA, VALLEMAIO
4 ALVITO, BROCCOSTELLA, CERVARO, CORENO AUSONIO, SANT’APOLLINARE, STRANGOLAGALLI, VICALVI
3 ATINA, CASTRO DEI VOLSCI, FONTANA LIRI, PICINISCO, SAN GIORGIO A LIRI, VILLA LATINA
2 ACUTO, AMASENO, ARNARA, FONTECHIARI, GUARCINO, SAN VITTORE DEL LAZIO, SANTOPADRE, SETTEFRATI
1 CAMPOLI APPENNINO, GALLINARO, PASTENA, PICO, POSTA FIBRENO, SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO, TRIVIGLIANO, VICO NEL LAZIO
Deceduta donna di 88 anni di Pontecorvo con pregresse patologie.