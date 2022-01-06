Coronavirus in Ciociaria, il virus corre senza freni: 1 decesso e oltre 1000 contagi

admin
coronavirus covid 19 positivo
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I dati delle ultime 24 ore della Asl
agg. 06_01_22 covid ciociariaAltri Comuni che hanno riportato nuovi casi:

9 PIGLIO, SAN GIOVANNI INCARICO, VALLECORSA

8 CASALVIERI

7 ARCE, SANT’ELIA FIUMERAPIDO

6 COLLE SAN MAGNO, PATRICA, POFI, SAN DONATO VAL DI COMINO, SERRONE

5 AQUINO, CASTROCIELO, GIULIANO DI ROMA, PIGNATARO INTERAMNA, SGURGOLA, VALLEMAIO

4 ALVITO, BROCCOSTELLA, CERVARO, CORENO AUSONIO, SANT’APOLLINARE, STRANGOLAGALLI, VICALVI

3 ATINA, CASTRO DEI VOLSCI, FONTANA LIRI, PICINISCO, SAN GIORGIO A LIRI, VILLA LATINA

2 ACUTO, AMASENO, ARNARA, FONTECHIARI, GUARCINO, SAN VITTORE DEL LAZIO, SANTOPADRE, SETTEFRATI

1 CAMPOLI APPENNINO, GALLINARO, PASTENA, PICO, POSTA FIBRENO, SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO, TRIVIGLIANO, VICO NEL LAZIO

Deceduta donna di 88 anni di Pontecorvo con pregresse patologie.

 

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