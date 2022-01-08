Coronavirus in Ciociaria: i dati in tutti i comuni

Riportiamo i dati della Asl
9 CASTELLIRI
8 PATRICA, SAN VITTORE DEL LAZIO, STRANGOLAGALLI
7 SANT’APOLLINARE, SERRONE
6 SAN GIORGIO A LIRI, SAN GIOVANNI INCARICO, VILLA SANTO STEFANO
5 BROCCOSTELLA, CORENO AUSONIO, GIULIANO DI ROMA, VALLECORSA
4 ARCE, CASALVIERI, CASTRO DEI VOLSCI, CERVARO, COLFELICE, FUMONE
3 ARNARA, AUSONIA, BELMONTE CASTELLO, CASTELNUOVO PARANO, PICINISCO, FONTANA LIRI, PICO, SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, TORRE CAJETANI, VILLA SANTA LUCIA
2 ALVITO, CAMPOLI APPENNINO, FONTECHIARI, GALLINARO, SETTEFRATI, VALLEMAIO, VICO NEL LAZIO
1 COLLE SAN MAGNO, COLLEPARDO, FILETTINO, GUARCINO, PASTENA, PESCOSOLIDO, SANT’ELIA FIUMERAPIDO, TREVI NEL LAZIO, VALLEROTONDA, VILLA LATINA.