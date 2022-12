Coronavirus in Ciociaria: i dati di ieri e di oggi

Dati di ieri:

Nuovi positivi 24h: 150 + 9 fuori provincia, Tamponi 24h: 1.052, Negativizzati: 233,Attualmente positivi: 1.374,Nuovi ricoveri Covid: 1,Nuovi ricoveri Covid in T.I.: 0,Totali ricoverati Covid: 48,di cui in T.I.: 0,Decessi 24h: 0. Dati di oggi:

Nuovi positivi 24h: 14

Tamponi 24h: 90

Negativizzati: 24

Attualmente positivi: 1.364

Nuovi ricoveri Covid: 1

Nuovi ricoveri Covid in T.I.: 0

Totali ricoverati Covid: 55

di cui in T.I.: 0

Decessi 24h: 0

