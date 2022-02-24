Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

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Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore

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6: SANT’ELIA FIUMERAPIDO
5: FIUGGI, PIEDIMONTE SAN GERMANO, SAN GIORGIO A LIRI
4: AMASENO, AQUINO, CASALVIERI, CASTELLIRI, GIULIANO DI ROMA, GUARCINO, PONTECORVO
3: CASTRO DEI VOLSCI, CORENO AUSONIO, ESPERIA, PATRICA, RIPI, SUPINO, TORRICE, VALLEMAIO
2: ALVITO, PICO, POFI, ROCCA D’ARCE, SERRONE, STRANGOLAGALLI, VILLA SANTO STEFANO
1: ATINA, CAMPOLI APPENNINO, CASTROCIELO, COLFELICE, FONTECHIARI, FUMONE, GALLINATO, PASTENA, PESCOSOLIDO, POSTA FIBRENO, ROCCASECCA, SAN BIAGIO SARACINISCO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SANTOPADRE, TORRE CAJETANI, TREVI NEL LAZIO, VALLECORSA, VICALVI, VICO NEL LAZIO, VILLA SANTA LUCIA

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