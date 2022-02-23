Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

Di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore
ARPINO 6 CORENO AUSONIO 6
CASTRO DEI VOLSCI 5 CASTELLIRI 4 CEPRANO 4 MOROLO 4 SANTOPADRE 4 SERRONE 4 TORRICE 4 VILLA SANTA LUCIA 4 ARNARA 3 CASTROCIELO 3 COLFELICE 3 PATRICA 3 ATINA 2 AUSONIA 2 CERVARO 2 FONTANA LIRI 2 PICINISCO 2 PICO 2 PIEDIMONTE SAN GERMANO 2 RIPI 2 ROCCASECCA 2 SAN DONATO VAL DI COMINO 2 SGURGOLA 2 STRANGOLAGALLI 2 VILLA SANTO STEFANO 2
ALVITO 1 BELMONTE CASTELLO 1 BROCCOSTELLA 1 CAMPOLI APPENNINO 1 CASTELNUOVO PARANO 1 COLLEPARDO 1 FONTECHIARI 1 FUMONE 1 GIULIANO DI ROMA 1 GUARCINO 1 POFI 1 POSTA FIBRENO 1 SAN GIORGIO A LIRI 1 TERELLE 1 TRIVIGLIANO 1 VALLEMAIO 1 VALLEROTONDA 1 VITICUSO 1
Deceduta una donna di 87 anni di Falvaterra con pregresse patologie