Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

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coronavirus covid 19 positivo
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Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore

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E’ stato registrato 1 decesso:

– Donna di 81 anni residente Sora con pregresse patologie

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