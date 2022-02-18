Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore
E’ stato registrato 1 decesso:
– Donna di 81 anni residente Sora con pregresse patologie
ALTRI COMUNI CON NUOVI CASI
2 AMASENO GUARCINO PATRICA PICO PIGNATARO INTERAMNA TREVI NEL LAZIO
1 ALVITO BROCCOSTELLA CASTROCIELO COLFELICE COLLE SAN MAGNO COLLEPARDO CORENO AUSONIO FALVATERRA FONTECHIARI FUMONE POSTA FIBRENO ROCCA D’ARCE SAN GIOVANNI INCARICO SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’ELIA FIUMERAPIDO SANTOPADRE SGURGOLA TORRE CAJETANI VALLEROTONDA VICO NEL LAZIO