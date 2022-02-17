Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

Riportiamo i dati della Asl delle ultime 24 ore
Sono stati registrati 2 decessi:
– Uomo di 80 anni residente ad Alatri
– Donna di 81 anni residente Ceccano
ALTRI COMUNI CON NUOVI CASI
2 ACUTO FALVATERRA PICO RIPI SAN DONATO VAL DI COMINO SAN GIORGIO A LIRI SERRONE STRANGOLAGALLI VALLECORSA
1 ARNARA BELMONTE CASTELLO CASTROCIELO COLFELICE CORENO AUSONIO ESPERIA FONTANA LIRI FONTECHIARI GUARCINO PIGNATARO INTERAMNA POFI POSTA FIBRENO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SANT’APOLLINARE SGURGOLA TORRE CAJETANI VICALVI VILLA LATINA VILLA SANTA LUCIA