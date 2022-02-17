Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

admin
coronavirus ultim_ora
Share on Tumblr

Riportiamo i dati della Asl delle ultime 24 ore

IMG_20220217_151123

Sono stati registrati 2 decessi:

– Uomo di 80 anni residente ad Alatri

– Donna di 81 anni residente Ceccano

entrambi con pregresse patologie

ALTRI COMUNI CON NUOVI CASI

2 ACUTO FALVATERRA PICO RIPI SAN DONATO VAL DI COMINO SAN GIORGIO A LIRI SERRONE STRANGOLAGALLI VALLECORSA

1 ARNARA BELMONTE CASTELLO CASTROCIELO COLFELICE CORENO AUSONIO ESPERIA FONTANA LIRI FONTECHIARI GUARCINO PIGNATARO INTERAMNA POFI POSTA FIBRENO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SANT’APOLLINARE SGURGOLA TORRE CAJETANI VICALVI VILLA LATINA VILLA SANTA LUCIA

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *