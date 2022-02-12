Coronavirus in Ciociaria, i dati delle ultime 24 ore

admin
coronavirus ultim_ora
Share on Tumblr

Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore agg covid 12 feb 2022

ALTRI COMUNI CON NUOVI CASI:

4 CASALVIERI CASTELLIRI CASTRO DEI VOLSCI PASTENA ROCCASECCA SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO SANTOPADRE TORRICE

3 AMASENO CAMPOLI APPENNINO CASTROCIELO PATRICA PESCOSOLIDO PIGNATARO INTERAMNA SAN GIOVANNI INCARICO STRANGOLAGALLI VALLECORSA

2 ALVITO ARNARA ATINA AUSONIA BELMONTE CASTELLO GUARCINO MOROLO POFI RIPI ROCCA D’ARCE SAN DONATO VAL DI COMINO SERRONE SGURGOLA SUPINO TREVI NEL LAZIO VICO NEL LAZIO VILLA SANTO STEFANO

1 ACUTO BROCCOSTELLA ESPERIA FUMONE PICINISCO SAN GIORGIO A LIRI TRIVIGLIANO VALLEMAIO     VICALVI VILLA LATINA VILLA SANTA LUCIA

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *