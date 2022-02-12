Coronavirus in Ciociaria, i dati delle ultime 24 ore

Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore
ALTRI COMUNI CON NUOVI CASI:
4 CASALVIERI CASTELLIRI CASTRO DEI VOLSCI PASTENA ROCCASECCA SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO SANTOPADRE TORRICE
3 AMASENO CAMPOLI APPENNINO CASTROCIELO PATRICA PESCOSOLIDO PIGNATARO INTERAMNA SAN GIOVANNI INCARICO STRANGOLAGALLI VALLECORSA
2 ALVITO ARNARA ATINA AUSONIA BELMONTE CASTELLO GUARCINO MOROLO POFI RIPI ROCCA D’ARCE SAN DONATO VAL DI COMINO SERRONE SGURGOLA SUPINO TREVI NEL LAZIO VICO NEL LAZIO VILLA SANTO STEFANO
1 ACUTO BROCCOSTELLA ESPERIA FUMONE PICINISCO SAN GIORGIO A LIRI TRIVIGLIANO VALLEMAIO VICALVI VILLA LATINA VILLA SANTA LUCIA