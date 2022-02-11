Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

admin
ULTIM'ORA CORONAVIRUS
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Di seguito i dati della Asl delle ultime 24 oreIMG_20220211_152441

Registrati 2 decessi:

Uomo di 95 anni residente ad Isola del Liri

Donna di 84 anni residente a Sora

Entrambi con pregresse patologie.


ALTRI COMUNI CON NUOVI CASI:

4 ATINA SAN DONATO VAL DI COMINO SGURGOLA VALLEMAIO

3 CASTROCIELO COLFELICE GIULIANO DI ROMA PESCOSOLIDO PIGLIO POFI STRANGOLAGALLI TRIVIGLIANO VILLA SANTO STEFANO

2 ACUTO AMASENO CAMPOLI APPENNINO CASALVIERI FALVATERRA FONTANA LIRI MOROLO PICO PIGNATARO INTERAMNA TORRE CAJETANI VALLECORSA VALLEROTONDA

1 ACQUAFONDATA ALVITO BROCCOSTELLA CASALATTICO CASTELLIRI COLLE SAN MAGNO FILETTINO GALLINARO GUARCINO PASTENA PICINISCO ROCCA D’ARCE SANT’APOLLINARE TREVI NEL LAZIO

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