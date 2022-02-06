Coronavirus in Ciociaria, i dati delle ultime 24 ore

admin
coronavirus covid 19 positivo
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Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore

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Registrati tre decessi:

Uomo di 93 anni residente a Casalvieri
Donna di 85 anni residente a Ceccano
Uomo di 96 residente a Fiuggi
Tutti con pregresse patologie

Altri Comuni con nuovi casi:

4 ARCE COLFELICE FILETTINO FONTANA LIRI PATRICA SANT’ELIA FIUMERAPIDO VALLECORSA VICO NEL LAZIO

3 VALLEROTONDA ARPINO AUSONIA BROCCOSTELLA COLLE SAN MAGNO COLLEPARDO ESPERIA FUMONE RIPI SAN GIOVANNI INCARICO STRANGOLAGALLI TREVI NEL LAZIO VILLA LATINA VILLA SANTO STEFANO

2 ACUTO ALVITO AMASENO PICO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SANT’APOLLINARE SERRONE

1 CASTELNUOVO PARANO CORENO AUSONIO FALVATERRA FONTECHIARI GIULIANO DI ROMA PESCOSOLIDO POSTA FIBRENO SAN DONATO VAL DI COMINO SAN VITTORE DEL LAZIO TERELLE  TORRE CAJETANI

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