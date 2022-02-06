Coronavirus in Ciociaria, i dati delle ultime 24 ore

Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore
Registrati tre decessi:
Donna di 85 anni residente a Ceccano
Uomo di 96 residente a Fiuggi
Tutti con pregresse patologie
Altri Comuni con nuovi casi:
4 ARCE COLFELICE FILETTINO FONTANA LIRI PATRICA SANT’ELIA FIUMERAPIDO VALLECORSA VICO NEL LAZIO
3 VALLEROTONDA ARPINO AUSONIA BROCCOSTELLA COLLE SAN MAGNO COLLEPARDO ESPERIA FUMONE RIPI SAN GIOVANNI INCARICO STRANGOLAGALLI TREVI NEL LAZIO VILLA LATINA VILLA SANTO STEFANO
2 ACUTO ALVITO AMASENO PICO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SANT’APOLLINARE SERRONE
1 CASTELNUOVO PARANO CORENO AUSONIO FALVATERRA FONTECHIARI GIULIANO DI ROMA PESCOSOLIDO POSTA FIBRENO SAN DONATO VAL DI COMINO SAN VITTORE DEL LAZIO TERELLE TORRE CAJETANI