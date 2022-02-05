Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore
Registrato un decesso:Una donna di 63 anni di Ceccano con pregresse patologie. Altri Comuni con nuovi casi:
4 ARNARA ATINA BROCCOSTELLA CASALVIERI CASTROCIELO FUMONE PESCOSOLIDO SAN DONATO VAL DI COMINO SAN GIOVANNI INCARICO SANTOPADRE TORRE CAJETANI
3 AUSONIA CASTRO DEI VOLSCI CERVARO FONTECHIARI GIULIANO DI ROMA PIGNATARO INTERAMNA
2 CAMPOLI APPENNINO CASTELNUOVO PARANO PICINISCO PICO SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’APOLLINARE 2 SERRONE SGURGOLA TREVI NEL LAZIO TRIVIGLIANO VALLECORSA VICO NEL LAZIO VILLA LATINA
1 ACUTO BELMONTE CASTELLO COLLE SAN MAGNO COLLEPARDO FALVATERRA FONTANA LIRI GALLINARO GUARCINO POSTA FIBRENO SETTEFRATI TERELLE VALLEMAIO VALLEROTONDA VILLA SANTO STEFANO