Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore
Registrato un decesso:
Una donna di 91 anni di Picinisco con pregresse patologie.
Altri Comuni con nuovi casi:
4 FUMONE PIGNATARO INTERAMNA SGURGOLA TORRE CAJETANI TRIVIGLIANO VALLECORSA VICO NEL LAZIO
3 ALVITO ARNARA AUSONIA PICO SAN VITTORE DEL LAZIO SANTOPADRE TREVI NEL LAZIO VILLA LATINA
2 CASALVIERI COLLE SAN MAGNO COLLEPARDO FONTANA LIRI GUARCINO PASTENA VICALVI
1 BELMONTE CASTELLO CAMPOLI APPENNINO CASTELNUOVO PARANO CORENO AUSONIO FONTECHIARI PICINISCO PIGLIO SAN GIORGIO A LIRI SANT’APOLLINARE SERRONE SETTEFRATI VILLA SANTO STEFANO VITICUSO
Comunicato stampa