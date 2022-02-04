Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

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Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore

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Registrato un decesso:

Una donna di 91 anni di Picinisco con pregresse patologie.

Altri Comuni con nuovi casi:

4 FUMONE PIGNATARO INTERAMNA SGURGOLA TORRE CAJETANI TRIVIGLIANO VALLECORSA VICO NEL LAZIO

3 ALVITO ARNARA AUSONIA PICO SAN VITTORE DEL LAZIO SANTOPADRE TREVI NEL LAZIO VILLA LATINA

2 CASALVIERI COLLE SAN MAGNO COLLEPARDO FONTANA LIRI GUARCINO PASTENA VICALVI

1 BELMONTE CASTELLO CAMPOLI APPENNINO CASTELNUOVO PARANO CORENO AUSONIO FONTECHIARI PICINISCO PIGLIO SAN GIORGIO A LIRI SANT’APOLLINARE SERRONE SETTEFRATI VILLA SANTO STEFANO VITICUSO

Comunicato stampa

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