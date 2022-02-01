Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

admin
ULTIM'ORA CORONAVIRUS
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Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore

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Altri Comuni con nuovi casi:

10 BROCCOSTELLA SAN GIOVANNI INCARICO SANT’ELIA FIUMERAPIDO STRANGOLAGALLI VALLECORSA

9 CASALVIERI PALIANO

8 POFI

7 MOROLO PICO

6 ACUTO SGURGOLA TORRE CAJETANI

5 PESCOSOLIDO PIGNATARO INTERAMNA

4 ALVITO COLFELICE GALLINARO GIULIANO DI ROMA PATRICA SAN DONATO VAL DI COMINO VICALVI

3 COLLE SAN MAGNO FUMONE SETTEFRATI TRIVIGLIANO VILLA SANTO STEFANO

2 AUSONIA FILETTINO PICINISCO SANT’APOLLINARE TREVI NEL LAZIO VALLEROTONDA

1 ACQUAFONDATA CAMPOLI APPENNINO CASALATTICO FONTECHIARI POSTA FIBRENO ROCCA D’ARCE SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SERRONE VICO NEL LAZIO VILLA LATINA

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