Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

admin
ULTIM'ORA CORONAVIRUS
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Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore

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Altri Comuni con nuovi casi:

5 CASTRO DEI VOLSCI POFI

4 ATINA FONTECHIARI SANT’APOLLINARE STRANGOLAGALLI TRIVIGLIANO VALLEROTONDA

3 ARCE CASALVIERI PIGNATARO INTERAMNA SAN GIORGIO A LIRI TREVI NEL LAZIO VITICUSO

2 ACUTO BROCCOSTELLA CAMPOLI APPENNINO CASTELNUOVO PARANO COLFELICE COLLE SAN MAGNO FONTANA LIRI PESCOSOLIDO SAN DONATO VAL DI COMINO VALLEMAIO

1 ARNARA BELMONTE CASTELLO CASALATTICO COLLEPARDO CORENO AUSONIO GUARCINO MOROLO PASTENA PICINISCO POSTA FIBRENO SAN BIAGIO SARACINISCO SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO TERELLE VALLECORSA VICO NEL LAZIO VILLA LATINA

 

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