Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore
Altri Comuni con nuovi casi:
6 ARPINO BROCCOSTELLA COLLE SAN MAGNO SAN GIORGIO A LIRI SANTOPADRE VILLA SANTA LUCIA
5 ARNARA ATINA FONTANA LIRI GALLINARO PIGNATARO INTERAMNA TORRE CAJETANI
4 FONTECHIARI PALIANO SAN DONATO VAL DI COMINO SANT’APOLLINARE TRIVIGLIANO VALLECORSA
3 FUMONE SAN VITTORE DEL LAZIO SERRONE SGURGOLA VICALVI VICO NEL LAZIO
2 AUSONIA CASTELNUOVO PARANO CASTRO DEI VOLSCI CORENO AUSONIO GIULIANO DI ROMA PICINISCO POSTA FIBRENO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO STRANGOLAGALLI VILLA LATINA
1 ACUTO ALVITO CASALATTICO COLFELICE COLLEPARDO ROCCA D’ARCE SAN BIAGIO SARACINISCO SETTEFRATI TERELLE TREVI NEL LAZIO VALLEROTONDA VILLA SANTO STEFANO