Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

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Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore

bin (14)

Altri Comuni con nuovi casi:
6 ARPINO BROCCOSTELLA COLLE SAN MAGNO SAN GIORGIO A LIRI SANTOPADRE VILLA SANTA LUCIA

5 ARNARA ATINA FONTANA LIRI GALLINARO PIGNATARO INTERAMNA TORRE CAJETANI

4 FONTECHIARI PALIANO SAN DONATO VAL DI COMINO SANT’APOLLINARE TRIVIGLIANO VALLECORSA

3 FUMONE SAN VITTORE DEL LAZIO SERRONE SGURGOLA VICALVI VICO NEL LAZIO

2 AUSONIA CASTELNUOVO PARANO CASTRO DEI VOLSCI CORENO AUSONIO GIULIANO DI ROMA PICINISCO POSTA FIBRENO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO STRANGOLAGALLI VILLA LATINA

1 ACUTO ALVITO CASALATTICO COLFELICE COLLEPARDO ROCCA D’ARCE SAN BIAGIO SARACINISCO SETTEFRATI TERELLE TREVI NEL LAZIO VALLEROTONDA VILLA SANTO STEFANO

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