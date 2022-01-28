Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

admin
coronavirus covid 19 positivo
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Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore

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Registrati i seguenti decessi:

Un uomo di 57 anni di Morolo e uomo di 72 anni di Fiuggi entrambi con pregresse patologie.
Altri Comuni con nuovi casi:

7 BROCCOSTELLA FONTANA LIRI PICO PIGLIO PIGNATARO INTERAMNA TORRICE VALLECORSA

6 CERVARO POFI RIPI SGURGOLA

5 CASTRO DEI VOLSCI ESPERIA MOROLO STRANGOLAGALLI TORRE CAJETANI

4 ARPINO PASTENA PICINISCO

3 ALVITO CASTELLIRI CASTELNUOVO PARANO GALLINARO SANTOPADRE SERRONE VALLEROTONDA VILLA LATINA                3

2 CAMPOLI APPENNINO COLFELICE COLLEPARDO FONTECHIARI GUARCINO SAN VITTORE DEL LAZIO   SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SANT’APOLLINARE TREVI NEL LAZIO

1 ACQUAFONDATA ACUTO AUSONIA PESCOSOLIDO SAN DONATO VAL DI COMINO TERELLE VALLEMAIO VILLA SANTA LUCIA VILLA SANTO STEFANO

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