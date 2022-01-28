Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore
Registrati i seguenti decessi:
7 BROCCOSTELLA FONTANA LIRI PICO PIGLIO PIGNATARO INTERAMNA TORRICE VALLECORSA
6 CERVARO POFI RIPI SGURGOLA
5 CASTRO DEI VOLSCI ESPERIA MOROLO STRANGOLAGALLI TORRE CAJETANI
4 ARPINO PASTENA PICINISCO
3 ALVITO CASTELLIRI CASTELNUOVO PARANO GALLINARO SANTOPADRE SERRONE VALLEROTONDA VILLA LATINA 3
2 CAMPOLI APPENNINO COLFELICE COLLEPARDO FONTECHIARI GUARCINO SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SANT’APOLLINARE TREVI NEL LAZIO
1 ACQUAFONDATA ACUTO AUSONIA PESCOSOLIDO SAN DONATO VAL DI COMINO TERELLE VALLEMAIO VILLA SANTA LUCIA VILLA SANTO STEFANO