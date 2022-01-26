Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

admin
coronavirus covid 19 positivo
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Di seguito i dati delle ultime 24 ore della Asl

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Registrato il seguente decesso:

un uomo di 87 anni di Alatri con pregresse patologie.
Altri Comuni con nuovi casi:

8 ARNARA BROCCOSTELLA COLFELICE STRANGOLAGALLI

7 ATINA BELMONTE CASTELLO CASTELLIRI CASTROCIELO CEPRANO FUMONE PIGLIO SGURGOLA

6 GIULIANO DI ROMA PATRICA PICO SAN DONATO VAL DI COMINO SANT’ELIA FIUMERAPIDO SUPINO TRIVIGLIANO

5 ACUTO CASALVIERI CASTRO DEI VOLSCI ESPERIA PIGNATARO INTERAMNA TORRE CAJETANI

4 CASALATTICO CASTELNUOVO PARANO SAN GIORGIO A LIRI SAN VITTORE DEL LAZIO

3 ALVITO AUSONIA COLLE SAN MAGNO FALVATERRA FILETTINO PASTENA SANT’APOLLINARE

2 SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO TREVI NEL LAZIO VALLECORSA VILLA LATINA

1 FONTECHIARI GALLINARO PESCOSOLIDO PICINISCO POSTA FIBRENO SANTOPADRE SERRONE SETTEFRATI VALLEROTONDA VICALVI VICO NEL LAZIO

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