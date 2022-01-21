Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

admin
ULTIM'ORA CORONAVIRUS
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Registrato il decesso di una donna di 83 anni residente a Fiuggi con pregresse patologie.

Altri comuni con nuovi casi:

3 BROCCOSTELLA, FUMONE, PATRICA, SAN VITTORE DEL LAZIO, SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, SANT’APOLLIANRE, TORRE CAJETANI, TREVI NEL LAZIO, VALLEROTONDA, VILLA SANTO STEFANO

2 ALVITO, CAMPOLI APPENNINO, ESPERIA, FONTECHIARI, GIULIANO DI ROMA, GUARCINO, ROCCA D’ARCE, SAN DONATO VAL DI COMINO, SANTOPADRE, VICO NEL LAZIO, VILLA LATINA

1 CASALATTICO, COLLE SAN MAGNO, COLLEPARDO, CORENO AUSONIO, FALVATERRA, FILETTINO, GALLINARO, POFI, POSTA FIBRENO, SGURGOLA

COMUNICATO STAMPA

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