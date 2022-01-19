Coronavirus in Ciociaria: i dati delle ultime 24 ore

admin
ULTIM'ORA CORONAVIRUS
Share on Tumblr

Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore

IMG_20220119_153606

Altri comuni con nuovi casi:

7 FONTANA LIRI RIPI SAN GIOVANNI INCARICO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SETTEFRATI VALLECORSA

6 CASTROCIELO CERVARO PESCOSOLIDO PIGLIO PIGNATARO INTERAMNA SAN GIORGIO A LIRI TORRICE TRIVIGLIANO   

5 ALVITO BROCCOSTELLA CAMPOLI APPENNINO CASALVIERI SERRONE              

4 ARNARA ARPINO COLLEPARDO ESPERIA GIULIANO DI ROMA GUARCINO POFI SAN DONATO VAL DI COMINO VILLA LATINA

3 FONTECHIARI FUMONE PASTENA SAN VITTORE DEL LAZIO SGURGOLA           

2 CASALATTICO CASTELNUOVO PARANO COLFELICE GALLINARO PICO SANT’APOLLINARE SANTOPADRE TORRE CAJETANI VICO NEL LAZIO

1 AUSONIA CORENO AUSONIO FALVATERRA FILETTINO PICINISCO POSTA FIBRENO SAN BIAGIO SARACINISCO VALLEROTONDA VILLA SANTA LUCIA VILLA SANTO STEFANO

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *