Coronavirus in Ciociaria, i dati delle ultime 24 ore

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ULTIM'ORA CORONAVIRUS
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I DATI DELLA ASL DELLE ULTIME 24 ORE

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7 FONTANA LIRI TRIVIGLIANO 

6 CEPRANO PIGNATARO INTERAMNA VALLEMAIO       

5 ACUTO AUSONIA MOROLO PATRICA SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SANT’APOLLINARE SERRONE SUPINO VILLA SANTA LUCIA

4 ARCE  BROCCOSTELLA GALLINAROGIULIANO DI ROMA PESCOSOLIDO RIPI SGURGOLA VILLA SANTO STEFANO           

3 ALVITO AMASENO ARNARA CASALVIERI CORENO AUSONIO FALVATERRA FONTECHIARI FUMONE SAN GIOVANNI INCARICO TORRE CAJETANI VALLEROTONDA VICO NEL LAZIO  

2 CAMPOLI APPENNINO COLFELICE COLLEPARDO SANTOPADRE SETTEFRATI VALLECORSA VICALVI      

1 BELMONTE CASTELLO CASALATTICO CASTELNUOVO PARANO CASTRO DEI VOLSCI COLLE SAN MAGNO FILETTINO PASTENA PICO ROCCA D’ARCE SAN DONATO VAL DI COMINO TREVI NEL LAZIO VILLA LATINA VITICUSO.

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