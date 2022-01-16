Coronavirus in Ciociaria, i dati delle ultime 24 ore

I DATI DELLA ASL DELLE ULTIME 24 ORE
7 FONTANA LIRI TRIVIGLIANO
6 CEPRANO PIGNATARO INTERAMNA VALLEMAIO
5 ACUTO AUSONIA MOROLO PATRICA SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SANT’APOLLINARE SERRONE SUPINO VILLA SANTA LUCIA
4 ARCE BROCCOSTELLA GALLINAROGIULIANO DI ROMA PESCOSOLIDO RIPI SGURGOLA VILLA SANTO STEFANO
3 ALVITO AMASENO ARNARA CASALVIERI CORENO AUSONIO FALVATERRA FONTECHIARI FUMONE SAN GIOVANNI INCARICO TORRE CAJETANI VALLEROTONDA VICO NEL LAZIO
2 CAMPOLI APPENNINO COLFELICE COLLEPARDO SANTOPADRE SETTEFRATI VALLECORSA VICALVI
1 BELMONTE CASTELLO CASALATTICO CASTELNUOVO PARANO CASTRO DEI VOLSCI COLLE SAN MAGNO FILETTINO PASTENA PICO ROCCA D’ARCE SAN DONATO VAL DI COMINO TREVI NEL LAZIO VILLA LATINA VITICUSO.