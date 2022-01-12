Coronavirus in Ciociaria, i dati delle ultime 24 ore

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I dati della Asl delle ultime 24 ore

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4 VILLA SANTO STEFANO

3 ARCE, CASTROCIELO, COLFELICE, GIULIANO DI ROMA, PIGLIO, POFI, SANT’APOLLINARE, VILLA LATINA

2 ACUTO, ARNARA, BELMONTE CASTELLO, FUMONE, GALLINARO, PASTENA, PESCOSOLIDO, PICO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, STRANGOLAGALLI, TREVI NEL LAZIO, VALLEMAIO

1 ALVITO, AMASENO, CASALATTICO, CASTELNUOVO PARANO, COLLEPARDO, FONTANA LIRI, FONTECHIARI, POSTA FIBRENO, ROCCA D’ARCE, SAN BIAGIO SARACINISCO, SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANTOPADRE, SETTEFRATI

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