Coronavirus in Ciociaria, i dati delle ultime 24 ore

I dati della Asl delle ultime 24 ore
4 VILLA SANTO STEFANO
3 ARCE, CASTROCIELO, COLFELICE, GIULIANO DI ROMA, PIGLIO, POFI, SANT’APOLLINARE, VILLA LATINA
2 ACUTO, ARNARA, BELMONTE CASTELLO, FUMONE, GALLINARO, PASTENA, PESCOSOLIDO, PICO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, STRANGOLAGALLI, TREVI NEL LAZIO, VALLEMAIO
1 ALVITO, AMASENO, CASALATTICO, CASTELNUOVO PARANO, COLLEPARDO, FONTANA LIRI, FONTECHIARI, POSTA FIBRENO, ROCCA D’ARCE, SAN BIAGIO SARACINISCO, SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANTOPADRE, SETTEFRATI