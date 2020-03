Coronavirus, in Ciociaria alcuni bar non rispettano i divieti: denunciati i titolari

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 9 marzo u.s., relativo alle nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19 sull’intero territorio nazionale, si è proceduto a deferire in stato di libertà, per “inosservanza di un provvedimento dell’Autorità”, le sottonotate persone:

– in Veroli , i militari della Stazione di Boville Ernica nel corso di servizio per il controllo del territorio, alle ore 19,00 circa, hanno notato un bar ancora aperto e con all’interno tre avventori, deferendo il titolare, 61enne del luogo;

– in Filettino , i militari di quella Stazione hanno invece deferito un 47enne di Ripi, gestore di un bar di quel centro, poiché trovato aperto alle 20,00 circa e con all’interno quattro avventori;

– in Pontecorvo , i militari del NORM della locale Compagnia, hanno deferito un 66enne di Piedimonte S.G., titolare di un bar ubicato in Aquino, poiché trovato aperto alle ore 04,30 circa del mattino intento a somministrare consumazioni agli avventori;

– in Villa Latina , i militari della Stazione di Picinisco, hanno deferito un 46enne del posto, gestore di un bar trovato aperto alle ore 18,40 circa, con all’interno avventori intenti a consumare bevande;

– in Cassino , i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno deferito un 57enne, proprietario di un bar del luogo, poiché in contrasto con le disposizioni permetteva il gioco alle slot machine installate all’interno del locale.

