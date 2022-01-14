Coronavirus in Ciociaria: 3 decessi e 833 nuovi positivi: tutti i dati nei Comuni

RIPORTIAMO DI SEGUITO I DATI DELLA ASL:
4 ALVITO GUARCINO PIGNATARO INTERAMNA SAN GIOVANNI INCARICO SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
3 ACUTO BROCCOSTELLA FONTANA LIRI PASTENA PATRICA PICO SAN BIAGIO SARACINISCO SETTEFRATI VALLECORSA
2 ARNARA ATINA AUSONIA CASALATTICO CASTELNUOVO PARANO COLFELICE GALLINARO GIULIANO DI ROMA POFI SAN DONATO VAL DI COMINO SANT’APOLLINARE STRANGOLAGALLI VALLEMAIO VICALVI VICO NEL LAZIO
1 AMASENO PICINISCO POSTA FIBRENO SERRONE SUPINO TREVI NEL LAZIO VALLEROTONDA VILLA LATINA VILLA SANTO STEFANO