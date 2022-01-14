Coronavirus in Ciociaria: 3 decessi e 833 nuovi positivi: tutti i dati nei Comuni

admin
coronavirus covid 19 positivo
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RIPORTIAMO DI SEGUITO I DATI DELLA ASL:

bin (8)

Decessi 3:
Uomo età 88 di Ceccano
Donna età 96 di Frosinone
Donna età 84 di Frosinone
Nuovi positivi:

4 ALVITO GUARCINO PIGNATARO INTERAMNA SAN GIOVANNI INCARICO SAN VITTORE DEL LAZIO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

3 ACUTO BROCCOSTELLA FONTANA LIRI PASTENA PATRICA PICO SAN BIAGIO SARACINISCO SETTEFRATI VALLECORSA

2 ARNARA ATINA AUSONIA CASALATTICO CASTELNUOVO PARANO COLFELICE GALLINARO GIULIANO DI ROMA POFI SAN DONATO VAL DI COMINO SANT’APOLLINARE STRANGOLAGALLI VALLEMAIO VICALVI VICO NEL LAZIO

1 AMASENO PICINISCO POSTA FIBRENO SERRONE SUPINO TREVI NEL LAZIO VALLEROTONDA VILLA LATINA VILLA SANTO STEFANO

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