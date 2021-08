Coronavirus in Ciociaria: 21 nuovi positivi. Continua l’Open Day per popolazione over 12 anni

Nelle ultime 24h sono stati effettuati 464 tamponi in provincia di Frosinone.

Abbiamo registrato 21 nuovi casi di positivi al SARS-CoV-2.

I negativizzati sono 20.

Non abbiamo registrato decessi.

Ricordiamo che fino al 22 agosto, al PO Spaziani di Frosinone, è in corso l’Open Day per la popolazione over 12 anni, vaccino Moderna, dalle ore 9 alle 13, senzsa prenotazione, accesso diretto, contingentato.

Da oggi, 19 agosto, Open Day per la popolazione over 12 anni, presso la Casa della Salute di Pontecorvo, dalle ore ore 8.30 alle ore 16.30, vaccino Moderna, senza prenotazione, accesso diretto, contingentato.

Comunicato stampa ASL Frosinone