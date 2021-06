Nelle ultime 24h sono stati effettuati 307 tamponi in provincia di Frosinone.Abbiamo registrato 2 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2. ALATRI, CASSINO 1.I negativizzati sono 6.Non abbiamo registrato decessi.

Attenzione! DUE non sono ZERO. Senza mascherina, ma senza abbassare la guardia! Il virus è sempre in circolazione. PRUDENZA!

