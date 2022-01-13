Coronavirus in Ciociaria: 1 decesso e 770 nuovi positivi. Tutti i dati nei Comuni

admin
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Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore

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Registrato un decesso: donna di 92 anni residente a Boville Ernica

4 ALVITO, COLFELICE, CORENO AUSONIO, FUMONE, MOROLI, RIPI, SAN VITTORE DEL LAZIO, SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, SERRONE, VILLA SANTA LUCIA

3 CASTELNUOVO PARANO, C0AST0ROCIEL00.O, FILETTINO, SGURGOLA, VALLEROTONDA, VILLA SANTO STEFANO

2 CASALATTICO, FONTECHIARI, GUARCINO, PASTENA, PATRICA, PICINISCO, SANTOPADRE, SETTEFRATI, VICALVI, VICO NEL LAZIO

1 ARNARA, BROCCOSTELLA, CAMPOLI APPENNINO, COLLEPARDO, GIULIANO DI ROMA, PESCOSOLIDO, SAN BIAGIO SARACINISCO, SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO, STRANGOLAGALLI, TORRE CAJETANI, VALLEMAIOPULISERVICE BANNER

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