Coronavirus in Ciociaria: 1 decesso e 770 nuovi positivi. Tutti i dati nei Comuni

Riportiamo di seguito i dati della Asl delle ultime 24 ore
Registrato un decesso: donna di 92 anni residente a Boville Ernica
3 CASTELNUOVO PARANO, C0AST0ROCIEL00.O, FILETTINO, SGURGOLA, VALLEROTONDA, VILLA SANTO STEFANO
2 CASALATTICO, FONTECHIARI, GUARCINO, PASTENA, PATRICA, PICINISCO, SANTOPADRE, SETTEFRATI, VICALVI, VICO NEL LAZIO
1 ARNARA, BROCCOSTELLA, CAMPOLI APPENNINO, COLLEPARDO, GIULIANO DI ROMA, PESCOSOLIDO, SAN BIAGIO SARACINISCO, SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO, STRANGOLAGALLI, TORRE CAJETANI, VALLEMAIO