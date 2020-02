Coronavirus, in arrivo l’aereo degli italiani. Ragazzo con la febbre è rimasto a Wuhan

L’aereo con 57 degli italiani bloccati a Wuhan, a causa della quarantena decisa per contenere l’epidemia del nuovo coronavirus, è partito in piena notte, con un pò di ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, ed è atteso in patria in mattinata, all’incirca verso le 10. Secondo quanto riferito da diversi connazionali rimasti nella città focolaio dell’epidemia, oltre agli italiani c’è stata la partenza di altri stranieri in fase di evacuazione.Intanto i 361 morti in Cina legati al nuovo coronavirus di Wuhan, annunciati oggi dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), superano i decessi causati dalla Sindrome respiratoria acuta grave (Sars) che nel 2002-03 furono 349, secondo i numeri ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Allo stato, i contagi totali del coronavirus sono 17.205, più del triplo dei 5.327 della Sars. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) segnala 2.296 nuovi contagi accertati, per 17.205 casi complessivi. Si attestano a 21.558 i casi sospetti, mentre le guarigioni accelerano a quota 475.

