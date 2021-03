Coronavirus, il Lazio la Regione con più vaccinati di pazienti onco-ematologici

“Ringraziamo l’assessore D’Amato per la sensibilità dimostrata a tutto vantaggio dei nostri pazienti fragili che non possono attendere oltre per avere il vaccino. L’esperienza del Lazio possa servire da stimolo alle altre Regioni per colmare divari che rischiano di diventare inaccettabili” – dichiara il presidente di FOCE, Francesco Cognetti.

foto archivio