Nella sola giornata di ieri sono stati eseguiti circa 4 mila tamponi per un totale complessivo di 17845, di cui il 20% a operatori sanitari. Attesa per il test rapido. È stata data indicazione di eseguire i tamponi sugli operatori sanitari a rischio.Nel Lazio il Policlinico Gemelli sta lavorando a una importante sperimentazione di un test rapido, Avremo i risultati in settimana. In caso di esito positivo verrà somministrato innanzitutto agli operatori del Servizio sanitario regionale.

