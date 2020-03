I parlamentari di Fratelli d’ Italia donano il compenso di marzo alla lotta al virus Covid-19.

Lodevole iniziativa dei parlamentari di Fratelli d’ Italia che, per fronteggiare l’ emergenza Covid-19, decidono di donare il compenso di marzo alla lotta contro il virus , e ai disastrosi effetti che lo stesso sta avendo a livello sociale ed economico sui cittadini italiani. L’ iniziativa è stata resa pubblica nei giorni scorsi tramite le pagine social di diversi parlamentari, che unitamente invitano i cittadini italiani a contribuire a questa causa. Uno dei primi ad esporsi pubblicamente è stato il Senatore Massimo Ruspandini, che in un post su Facebook rimarca tutto il suo spirito nazionalista accompagnando questa iniziativa con un perentorio ” Faremo tutto per la nostra nazione.” Un gesto importante che avvicina ancor di più la politica alle persone, in un momento in cui di risposte ce ne son poche.

comunicato stampa