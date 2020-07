Coronavirus, i bambini sotto i 10 anni trasmettono il virus il 50% in meno degli adulti

I più grandi simili agli adulti

Oggi una nuova ricerca molto ampia che arriva dalla Corea del Sud prova a dare una risposta. Ci sono notizie rassicuranti ma anche non troppo positive: tutto dipende dalla classe di età. Lo studio conclude che i bambini fino ai 9 anni trasmettono il virus il 50% in meno rispetto agli adulti. Ma i ragazzi tra i 10 e i 19 anni diffondono il virus più o meno come fanno gli adulti. La nuova ricerca ha ottenuto molti commenti positivi da parte della comunità scientifica per il modo rigoroso con cui è stata condotta, fornendo importanti elementi utili per capire come orientarsi durante il nuovo anno scolastico.

La ricerca in Corea A condurre la ricerca un team del Korea Centers for Disease Control and Prevention di Cheongju, che ha analizzato i casi di 5.796 «pazienti indice», coloro che hanno innescato un focolaio) e ricostruito i contatti di ogni individuo, censendo quasi 60 mila persone tra il 20 gennaio e il 27 marzo, quando le scuole nel paese erano chiuse. Mettendo insieme tutti i dati è emerso che tra i 60 mila contatti dei pazienti indice circa 10.5000 erano in ambito familiare; fra essi l’11,8% ha sviluppato l’infezione contro l’1,9%dei contatti non familiari. Analizzando le varie fasce di età i ricercatori hanno scoperto che nelle famiglie con bambini più grandi (10-19 anni) il tasso di infezione domestica era parti al 18,6% contro il 5,3% rilevato nelle famiglie con bambini nella fascia di età 0-9 anni. I bambini al di sotto dei 10 anni avrebbero dunque una capacità di diffusione del virus dimezzata rispetto alle altre fasce di età. Non sono state individuate differenze significative nella diffusione del virus tra i ragazzini 10-19 anni rispetto agli adulti.

Le ipotesi sul perché i più piccoli trasmettono meno Come mai i bambini più piccoli trasmetterebbero meno il virus? Le cause non sono per la verità del tutto chiare , ma l’ipotesi degli studiosi è che i bambini emettano meno aria ad ogni respiro e diffondano quindi una minore quantità di particelle virali rispetto agli adulti. Anche l’altezza potrebbe avere un ruolo nella minor diffusione: l’emissione di aria più vicina al suolo ha minori probabilità di essere inspirata da un adulto che si trova in piedi.