Coronavirus, Gori: “Tanti muoiono in casa, non vengono contati”

Ci sono anziani che muoiono in casa e non vanno in ospedale? “Purtroppo è così, non tutti possono essere portati in ospedale. Sono persone molto anziane, spesso hanno condizioni cliniche già difficili. Oltre al triste conteggio di decessi diffuso dalle fonti ufficiali, ci sono tante altre persone che stanno morendo in casa o nelle case di riposo”. Sono le parole di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, a Agorà.”Secondo me è abbastanza chiaro a tutti gli amministratori locali, che in questi giorni contano un numero di decessi nei loro comuni molto superiore a quello che viene attribuito ufficialmente al virus e molto superiore a quello di questo periodo uno o due anni fa. Ho fatto qualche telefonata a colleghi sindaci, ho messo insieme un piccolo campione soltanto indicativo di 13 comuni: in questi comuni, il numero di morti nei primi 15 giorni di marzo è superiore 4 volte a quello registrato lo scorso anno”, aggiunge.

Fonte ADNKRONOS

