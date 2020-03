Coronavirus, Forza Italia Torrice lancia il suo appello

Questa volta l’appello è del Forzista Ciociaro Candido Citti Coordinatore Cittadino di Forza Italia Torrice.

L’inverosimile scenario in cui viviamo in questi giorni è a dir poco agghiacciante.

Un salto nel passato della nostra povera Italia ai tempi della guerra, dove per poter racimolare il cibo bisognava mettersi in coda e aspettare il proprio turno.

Oggi vediamo negozi assaliti per scorte alimentari, depredati di ogni bene per la paura di rimanere senza​ scorte, farmacie inondate da richieste di antibiotici, disinfettanti, guanti e mascherine, insomma una situazione che non siamo abituati a vivere e facciamo fatica ad accettare.

Un richiamo all’art.1 della Costituzione Italiana, l’Italia è una Nazione fondata sul lavoro, quel lavoro che in questo momento deve subire uno STOP, perché la salute è un diritto di tutti i cittadini.

Inaccettabile che autotrasportatori, servizi call- center, corrieri e quant’altro debbano convivere con la paura di essere infettati dal Covid-19.

E allora è necessario un colpo di reni da parte di tutti, a partire dalle Istituzioni, per far sì che l’Italia spenga il suo incredibile motore del lavoro, diminuendo l’esposizione al contagio per le prossime settimane.

Un modo anche per ritrovare quello spirito di unione, condivisione e armonia che in questi casi, anche all’interno delle famiglie, di cui c’è bisogno.

È un compito difficile, ma con l’aiuto di tutti possiamo farcela.

Rivolgo un doveroso ringraziamento, a tutto il personale sanitario che sta fronteggiando la problematica in prima linea, quando tutto sarà finito l’auspicio è quello di poter dare loro il giusto riconoscimento da parte dello Stato, tutte le forze dell’ordine, tutti i volontari, e tutti gli Amministratori impegnati a fronteggiare l’emergenza.

Comunicato stampa a firma del coordinatore Candido Citti

