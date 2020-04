Coronavirus: Fabrizio Pignalberi, leader ( di Più Italia), decide di devolvere il ricavato dei tesseramenti del Movimento Piu’ Italia alla Protezione civile e alla Croce Rossa

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid19, il Movimento Più Italia, capitanato dal leader Fabrizio Pignalberi, è diventato promotore di un importante e solidale iniziativa, riguardante i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, i quali, ormai da diverse settimane, sono impegnati nella difficile battaglia contro il virus. Ad ufficializzare e a spiegare tale iniziativa, è stato proprio il Presidente Nazionale di Più Italia, Pignalberi. ” Ho deciso di destinare il ricavato proveniente dai tesseramenti( da gennaio a marzo), in accordo con i coordinatori provinciali di tutto il territorio nazionale, alla Protezione Civile e alla Croce Rossa. Ogni coordinamento provinciale provvederà a devolvere il ricavato che verra’ impiegato nell’acquisto di mascherine e guanti, alla Protezione Civile e alla Croce Rossa della propria Provincia o del proprio Comune. In questi due giorni di festa, il mio pensiero e ringraziamento va ai medici, al personale sanitario, alle forze dell’ordine, ai volontari che hanno continuato incessantemente a lavorare per noi. In questo momento, ognuno di noi, deve contribuire, seppur nel suo piccolo, alla gestione dell’emergenza”. Le iniziative del Movimento Più Italia, quindi, continuano a registrare apprezzamento e plauso tra le persone.

COMUNICATO STAMPA

