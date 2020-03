Coronavirus, due ceppi diversi: il tipo-L più contagioso e letale

Due ceppi diversi di coronavirus. Due tipologie della stessa malattia con distinte caratteristiche ed effetti: è questa l’ultima scoperta di un gruppo di scienziati cinesi.I ricercatori della School of Life Sciences dell’Università di Pechino e dell’Institut Pasteur di Shanghai, sotto la supervisione dell’Accademia cinese delle scienze, affermano di aver scoperto l’esistenza di due versioni di Covid-19.Nel loro studio, pubblicato sulla National Science Review, il giornale della stessa Accademia delle scienze cinese, l’équipe illustra le due tipologie distinte del coronavirus: una definita di Tipo-L, l’altra di Tipo-S.La prima, il Tipo-L, molto più contagiosa e letale della seconda, in un primo momento sarebbe stata la più diffusa. Successivamente un processo di selezione l’avrebbe soppressa in favore del Tipo-S, meno contagiosa.Basandosi su una gamma limitata di dati – e ribadendo la necessità di effettuare studi su una scala più vasta per confermare la teoria – lo studio preliminare ha scoperto che il 70% dei casi analizzati a Wuhan apparteneva al ceppo più aggressivo mentre il rimanente 30% a uno meno aggressivo. La prevalenza del tipo più aggressivo sarebbe diminuita dopo l’inizio di gennaio 2020. Tipo-S e Tipo-L. Scendendo nel dettaglio, nel paper si legge che “ analisi genetiche di popolazione di 103 genomi SARS-CoV-2 hanno indicato che questi virus si sono evoluti in due tipi principali (designati L e S), che sono ben definiti da due diversi polimorfismi a singolo nucleotide ”.Detto del Tipo-S e del Tipo-L, nella ricerca viene affrontato un altro aspetto interessante: “ L’intervento umano potrebbe aver esercitato una pressione selettiva più pesante sul tipo L, che potrebbe essere più aggressivo e diffusosi più velocemente. D’altra parte, il tipo S, che è evolutivamente più vecchio e meno aggressivo, potrebbe essere aumentato nella frequenza relativa a causa della pressione selettiva relativamente più debole ”.” Questi risultati supportano fortemente la necessità urgente di ulteriori studi immediati e completi che combinano dati genomici, dati epidemiologici e record grafici dei sintomi clinici dei pazienti con malattia coronavirus 2019 (COVID-19) “, hanno quindi scritto i ricercatori.Come riferisce Reuters, altri esperti non sono del tutto convinti di quanto affermato dai colleghi cinesi. “ È difficile confermare studi come questo senza un confronto diretto diretto della patogenicità e diffondersi, idealmente, in un modello animale o almeno in uno studio epidemiologico molto esteso “, ha affermato Stephen Griffin, professore ed esperto di infezione e immunità alla britannica Leeds University.

