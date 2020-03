Coronavirus, dramma economico è alto: Matteo Conti (FIG FR) a sostegno dei cittadini

Famiglie, lavoratori, imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti e partite Iva, non possono essere lasciati soli. Stringere la cinghia si, ma sul lastrico però no, ed è soprattutto una situazione che non possiamo permetterci.

In questo difficile periodo dobbiamo difenderci e lottare contro un nemico invisibile. L’Italia è in ginocchio e il Decreto “Cura Italia” non basta, ci sono molti aspetti che il Governo deve rivedere.

Incertezza, delusione, paura. Sono i tre sentimenti che attanagliano la nostra gente, I nostri amici, il nostro popolo. L’incertezza è di questi tempi. La paura è nei confronti del Coronavirus. La delusione è quanto sta montando tra la nostra gente e le nostre imprese, funzione dell’azione del Governo e per quello che sta facendo, ad oggi, per rispondere alla crisi.

A sostegno della questione interviene Matteo Conti FIG, in questo momento, la situazione economica è molto grave, rischiamo di finire sul lastrico. La voce del popolo deve essere ascoltata. È necessario, fine da subito dare risposte concrete a tutti gli Italiani che stanno vivendo un momento estremamente difficile, ed hanno ragione a lamentarsi, perché stanno subendo il danno generato da questa emergenza ma non sono difesi dallo Stato e dalle rispettive istituzioni. I nostri cittadini devono essere tutelati con risposte immediate e concrete, quelle che noi tutti invochiamo a gran voce.

Nell’attendere nuovi riscontri, da parte del governo, ci muoveremo per valutare e adottare interventi volti al sostegno delle famiglie e delle attività economiche e produttive nei nostri territori comunali.

COMUNICATO STAMPA