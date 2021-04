Coronavirus, D’Amato: “Stanotte a mezzanotte si aprono prenotazioni per fascia 50/59 con esenzioni per patologia”

Stanotte a mezzanotte si aprirà il servizio di prenotazione per la fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni con esenzioni per patologie (comorbidità). La platea interessata è di oltre 180 mila utenti assistiti. Inizia così nel Lazio la Fase 4 prevista dal Piano nazionale e si proseguirà nelle prossime settimane sempre per fasce di età e per le patologie.