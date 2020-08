Coronavirus, da LG la mascherina elettrica con purificatore d’aria

La mascherina anti-Covid si evolve. LG ha annunciato una nuova versione elettrica del dispositivo di protezione diventato di uso comune a causa della pandemia. PuriCare Wearable Air Purifier ha un purificatore d’aria integrato, da indossare proprio come una maschera. Come i dispositivi pensati per la casa o gli ambienti chiusi, il purificatore ”facciale” ha due filtri sostituibili Hepa 13 ad alta efficienza e altrettante ventole per agevolare la respirazione, la cui velocità è regolata da sensori che rilevano il ritmo (inspirazione/espirazione).

Nel suo annuncio LG non parla esplicitamente di Covid-19, ma afferma che il dispositivo “risolve il dilemma tra le mascherine fatte in casa, di bassa qualità, e le mascherine monouso che scarseggiano. A luglio, stando al quotidiano The Korean Herlad, l’azienda sudcoreana ha promesso 2 mila dispositivi ad un ospedale universitario di Seul per aiutare il personale medico obbligato ad indossare una maschera tutto il giorno. L’apparecchio LG è dotato di una batteria leggera, da 820mAh, che promette fino a 8 ore di autonomia alla velocità minima e due ore alla velocità massima. La custodia in dotazione, inoltre, mentre ricarica la mascherina la igienizza attraverso l’uso di luci Led UV.

foto e fonte repubblica.it