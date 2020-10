Coronavirus, Crisanti: «Possibile lockdown a Natale»

Un lockdown a Natale potrebbe rientrare nell’ordine delle cose. Andrea Crisanti, virologo dell’università di Padova nel suo intervento questa mattina a Studio 24 su Rainews, ha spiegato che la possibilità di una chiusura generale nel periodo natalizio potrebbe essere utile per arrestare la crescita dei contagi e limitare il sovraffollamento negli ospedali.«Credo che un lockdown a Natale sia nell’ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo», ha precisato l’esperto facendo l’esempio della Gran Bretagna.Crisanti spiega che una chiusura natalizia non interferirebbe con le scuole, che starebbero in vacanza e potrebbe aiutare il sistema sanitario in un periodo in cui, presumibilmente, si potrebbe arrivare al picco dell’influenza stagionale. Pone poi l’attenzione sui mezzi pubblici e il loro sovraffollamento e torna sul tema dei tamponi, ritenuti ancora troppo pochi per un adeguata prevenzione.

foto e fonte leggo.it