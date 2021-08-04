Coronavirus, crescono i casi in Ciociaria: 64 nuovi positivi. Tutti i dati

Nelle ultime 24h sono stati effettuati 673 tamponi nella provincia di Frosinone.
Abbiamo registrato 64 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2.
NUOVI POSITIVI: 64 NEGATIVIZZATI: 10 DECEDUTI: 0
TAMPONI EFFETTUATI: 673
COMUNE NUOVI CASI
FROSINONE 16
CASSINO 8
ANAGNI, CECCANO 6
VILLA SANTA LUCIA 4
PONTECORVO, SAN GIORGIO A LIRI 3
CASTRO DEI VOLSCI, ROCCASECCA, SORA 2
ALATRI, ATINA, CEPRANO, CERVARO, FERENTINO, FIUGGI, ISOLA DEL LIRI, PATRICA,
PIEDIMONTE SAN GERMANO 1
TAMPONI EFFETTUATI: 673
COMUNE NUOVI CASI
FROSINONE 16
CASSINO 8
ANAGNI, CECCANO 6
VILLA SANTA LUCIA 4
PONTECORVO, SAN GIORGIO A LIRI 3
CASTRO DEI VOLSCI, ROCCASECCA, SORA 2
ALATRI, ATINA, CEPRANO, CERVARO, FERENTINO, FIUGGI, ISOLA DEL LIRI, PATRICA,
PIEDIMONTE SAN GERMANO 1
I negativizzati sono 10.
Non abbiamo registrato decessi.
COMUNICATO STAMPA ASL FROSINONE