Coronavirus, contributo straordinario Comune di Fondi

Emergenza Coronavirus: il Parco dei Monti Aurunci si mobilita per il Comune di Fondi.

Nel solco della coesione territoriale ma, in questo momento di grave emergenza sanitaria, soprattutto sociale è stato destinato al Comune di Fondi un contributo straordinario.

Il contributo straordinario di 2.500 euro è stato concesso con delibera del Presidente Marco Delle Cese al Comune del Parco duramente provato dall’emergenza sanitaria.

Fondi, come noto, è il territorio del Lazio più colpito, tanto da essere stato dichiarato zona rossa, dove l’espandersi del Covid-19 è di assoluta drammaticità.

“Questo è il momento dell’unione, della coesione attorno ai principi di appartenenza non solo territoriale, ma soprattutto ad una comunità. Una grande comunità di donne e di uomini, una comunità laboriosa che ora viene messa duramente alla prova.

Il Contributo deliberato sarà destinato all’acquisto da parte del comune di ventilatori polmonari, mascherine ed altri strumenti utili per combattere l’epidemia tra i cittadini di Fondi.

Sarà erogato attingendo alle entrate delle attività produttive dell’ente, come il vivaio e la falegnameria”, ha affermato il presidente Marco Delle Cese.

La mobilitazione dell’ente non si ferma.